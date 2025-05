Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (20/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (20/05), às 15h25, o filme "Assassin's Creed", dirigido por Justin Kurzel e estrelado por Michael Fassbende, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling e Michael K. Williams. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Assassin's Creed" ?

Callum Lynch (Michael Fassbender) descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e, via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século XV. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar os Templários. Versão para as telonas do game Assassin's Creed

Veja o trailer do filme "Assassin's Creed"

Informações do filme "Assassin's Creed"

Título original: Assassin's Creed

Assassin's Creed Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h55min

1h55min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: ação, aventura

ação, aventura Lançamento: 2016

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)