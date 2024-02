Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (13/02), às 15h25, o filme "Os Parças 2", dirigido por

Cris D'amato e interpretado por Tirullipa, Tom Cavalcante, Bruno De Luca e Whindersson Nunes. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Uma colônia de férias é a saída de Romeu (Bruno De Luca), que precisa de dinheiro para sair do Brasil, pois China está livre da cadeia e em busca de vingança. Toin (Tom Calvacante), Ray Van (Whindersson Nunes) e Pilôra (Tirulipa) organizam a programação para atrair jovens e conseguir o dinheiro do amigo. Mas, quando a iniciativa começa a dar certo, eles precisam competir com o empreendimento vizinho.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Os Parças 2

Classificação: 12 anos

Duração: 1h37min

Nacionalidade: brasileiro

Gênero: Comédia

Lançamento: 2019