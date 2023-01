Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (10/01), às 15h30, o filme de comédia "Férias Da Família Johnson", dirigido por Christopher Erskin e estrelado por Cedric the Entertainer, Bow Wow, Vanessa Williams, Solange Knowles, Jason Momoa, Shannon Elizabeth e Gabby Soleil. Confira a sinopse.

VEJA MAIS

Qual é a sinopse do filme "Férias Da Família Johnson"?

Com destino ao encontro anual com os parentes, a família Johnson tenta sobreviver aos inúmeros obstáculos que aparecem ao decorrer da viagem, enquanto estão na estrada dentro do carro. No caminho, eles encontram desde um caminhoneiro psicótico a ter que desvendar os perigos de uma banheira em um estranho hotel.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme "Férias Da Família Johnson"

Em uma das cenas, a personagem Nikki, interpretada por Solange (irmã da cantora Beyoncé) faz referência à irmã. Durante o filme, a jovem revela que o nome de sua irmã mais nova é Destiny (mesmo nome do grupo que Beyoncé fazia parte antes de seguir em carreira solo);

O longa traz o ator Jason Momoa fazendo seu primeiro papel no cinema, interpretando o personagem Navarro;

O filme também marca a estreia de Christopher Erskin como diretor.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)