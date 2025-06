Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (10/06)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (10/06), às 15h25, o filme "Simplesmente Complicado", dirigido por Nancy Meyer e estrelado por Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Simplesmente Complicado?

Jane (Meryl Streep) é mãe de três filhos e mantém uma relação amigável com Jake (Alec Baldwin), seu ex-marido, de quem se separou há dez anos. Quando eles se encontram para a formatura de um dos filhos, fora da cidade, surge um clima e eles passam a ter um caso. Só que Jake é agora casado com Agness (Lake Bell), o que faz com que Jane torne-se sua amante. Paralelamente, Adam (Steve Martin) entra na vida de Jane. Ele é um arquiteto contratado para remodelar a cozinha do restaurante de Jane e, aos poucos, se apaixona por ela.

VEJA MAIS



Veja o trailer do filme "Simplesmente Complicado"

Informações do filme "Simplesmente Complicado"

Título original : It's Complicated

: It's Complicated Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 2h00min

2h00min Nacionalidade: norte-americano

norte-americano Gênero: comédia, romance

comédia, romance Lançamento: 2010

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)