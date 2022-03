Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (08)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (08/03), às 15h25, o filme de drama "Uma Razão Para Vencer", dirigido por Sean McNamara e estrelado por Danika Yarosh, Erin Moriarty, Helen Hunt, Tiera Skovbye, William Hurt. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Uma Razão Para Vencer"?

Um acidente de moto vitimiza uma jovem estudante estrela do time de vôlei da escola. No campeonato estadual, a treinadora Kathy tenta incentivar as outras alunas a participarem dos jogos. Desmotivadas, as meninas entram na competição e se surpreendem com o poder do trabalho em equipe. Veja o trailer:



Confira curiosidades do filme "Uma Razão Para Vencer"

O filme tem 89% de aprovação pelos usuários do Google.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)