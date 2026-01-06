Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (06/01)?
O filme "MIB: Homens de Preto Internacional" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (06/01), às 15h25, o filme "MIB: Homens de Preto Internacional" dirigido por Pete Docter e Kemp Powers e interpretado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Liam Neeson. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "MIB: Homens de Preto Internacional"?
Quando criança, Molly presenciou a abordagem de dois agentes do MIB aos seus pais, apagando a memória deles acerca da súbita aparição de um ser extraterrestre. Obcecada pelos mistérios do universo, ela cresceu com o sonho de ingressar no MIB. Anos depois, ela se torna uma renomada agente conhecida por "M" e é enviada a Londres para investigar algo de muito estranho que tem ocorrido na agência local.
Veja o trailer do filme "MIB: Homens de Preto Internacional"
Informações do filme “MIB: Homens de Preto Internacional"
Título original: Men in Black: International
Classificação: 12 anos
Duração: 1h55m
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: ação/ficção científica
Lançamento: 2019
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
