Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (01/03)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (01/03), às 15h25, o filme de fantasia "Nanny McPhee e as Lições Mágicas", dirigido por Susanna White e estrelado por Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans e Ralph Fiennes. Esta produção é uma sequência do longa-metragem de 2005 "Nanny McPhee, A Babá Encantada". Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme "Nanny McPhee e as Lições Mágicas"?

Nanny McPhee aparece subitamente na vida de Isabel Green, mãe de três filhos que tenta conciliar a criação de seus filhos e sobrinhos, os cuidados da fazenda da família e as angústias de ter o marido no front de uma guerra mundial. Com o uso de poderes mágicos, Nanny ensina cinco lições às crianças.

As filmagens deste filme quase fizeram com que Emma Thompson não participasse das filmagens da 2° parte de "Harry Potter e as Relíquias da Morte", lançado em 2011.