Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (30/01)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (30/01), às 15h25, o filme "Descendentes 3", dirigido por Kenny Ortega e estrelado por Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Descendentes 3"?

Mal (Dove Cameron) vive em paz em Auradon, onde deve se tornar a nova rainha ao lado de Ben (Mitchell Hope). No entanto, ao trazerem mais crianças da Ilha dos Perdidos, vilões indesejados conseguem atravessar a fronteira e ameaçam a paz no reino. É preciso tomar uma decisão sobre esta travessia: seria melhor erguer um muro definitivo entre os povos? Mal ainda precisa enfrentar a ira de Audrey (Sarah Jeffery), revoltada por não ter sido escolhida por Ben. Aos poucos, a nova rainha percebe que precisará contar não apenas com a ajuda dos amigos Carlos de Vil (Cameron Boyce), Evie (Sofia Carson) e Jay (Booboo Stewart), mas também com o suporte daqueles que considerava seus adversários: Uma (China Anne McClain), Gil (Dylan Playfair) e Harry Hook (Thomas Doherty).

Veja o trailer do filme "Descendentes 3"

Informações do filme "Descendentes 3"

Título original : Descendants 3

: Descendants 3 Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h46min

1h46min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: fantasia, aventura, musical

fantasia, aventura, musical Lançamento: 2019

