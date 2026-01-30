Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (30/01)?

O filme "Descendentes 3" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Descendentes 3" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação / Disney)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (30/01), às 15h25, o filme "Descendentes 3", dirigido por Kenny Ortega e estrelado por Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Descendentes 3"?

Mal (Dove Cameron) vive em paz em Auradon, onde deve se tornar a nova rainha ao lado de Ben (Mitchell Hope). No entanto, ao trazerem mais crianças da Ilha dos Perdidos, vilões indesejados conseguem atravessar a fronteira e ameaçam a paz no reino. É preciso tomar uma decisão sobre esta travessia: seria melhor erguer um muro definitivo entre os povos? Mal ainda precisa enfrentar a ira de Audrey (Sarah Jeffery), revoltada por não ter sido escolhida por Ben. Aos poucos, a nova rainha percebe que precisará contar não apenas com a ajuda dos amigos Carlos de Vil (Cameron Boyce), Evie (Sofia Carson) e Jay (Booboo Stewart), mas também com o suporte daqueles que considerava seus adversários: Uma (China Anne McClain), Gil (Dylan Playfair) e Harry Hook (Thomas Doherty).

Veja o trailer do filme "Descendentes 3"

Informações do filme "Descendentes 3"

  • Título original: Descendants 3
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h46min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: fantasia, aventura, musical
  • Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

