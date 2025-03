Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (28)?

A TV GLOBO exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (28/03), às 15h25, o filme "Kung Fu Yoga", dirigido por Stanley Tong e estrelado por Jackie Chan, Amyra Dastur, Disha Patani e Sonu Sood. Confira a sinopse.

Qual a sinopse?

Sinopse: Um grupo formado pelo professor de Jack (Jackie Chan), pela professora indiana Ashmita (Amyra Dastur) e pela assistente Kyra (Disha Patani), partem em uma grande missão no Tibete: localizar o tesouro de Magadha, escondido em uma profunda caverna de gelo tibetana. Presos no local por um descendente de um capitão do exército real, Randall (Sonu Sood). Com inúmeras reviravoltas e mistérios surgindo sobre o tesouro, eles vão ter que lutar para fugir e descobrir toda a verdade.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme:

Título original: Kung Fu Yoga

Classificação: 12 anos

Duração: 1h57min

Nacionalidade: chinês, indiano

Gênero: Ação, Comédia, Aventura

Lançamento: 2017



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)