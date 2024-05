Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (24)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (24/05), às 15h25, o filme "Gigantes de Aço", dirigido por Shawn Levy e interpretado por Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand e Hope Davis. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

As lutas de boxe já não são mais travadas por seres humanos e agora grandes robôs assumiram esse papel. Charlie (Hugh Jackman), ex-boxeador falido, se vira com o que tem e, quase sempre, perde com máquinas fracas e impotentes. Ele mora de favor com Bailey (Evangeline Lilly), filha do seu falecido treinador, e de repente vê tudo mudar. Quando sua ex-esposa morre, Charlie é chamado pela Justiça para assumir a guarda de Max (Dakota Goyo), o filho deles de 11 anos. Sem qualquer tipo de contato com o menino, o ex-boxeador prefere que a guarda seja dada à tia de Max. Entretanto, as atitudes do garoto conquistam a atenção de Charlie.

Informações do filme

Título original: Real Steel

Classificação: 10 anos

Duração: 2h7min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ficção Científica, Ação

Lançamento: 2011