Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (24)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (24/11), às 15h25, o filme "Gigantes de Aço”, dirigido por Shawn Levy e interpretado por Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand e Hope Davis. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Em uma nova realidade, os lutadores são substituídos por robôs de alta tecnologia nas lutas de boxe. Charlie, um ex-boxeador falido, trabalha com máquinas que estão em desuso, e agora, ao se aproximar do filho, tem uma nova chance de subir ao ranking ao criar com o garoto um robô imbatível que pode mudar o destino deles.

Informações do filme

Título original: Real Steel

Classificação: 10 anos

Duração: 2h 07m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: ficção científica

Lançamento: 2011

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)