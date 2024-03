Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (22)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (22/03), às 15h25, o filme "Thor", dirigido por Kenneth Branagh e interpretado por Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Kat Dennings e Stellan Skarsgård. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Filho de Odin (Anthony Hopkins) e deus do trovão, Thor (Chris Hemsworth) estava prestes a receber o comando de Asgard, mas forças inimigas quebraram o acordo de paz. Com desejo de vingança, ele desobedece seu pai e quase inicia uma nova guerra. Para punir Thor, Odin retira seus poderes e o envia para a Terra como castigo. Então, o deus do trovão conhece Jane Foster (Natalie Portman), uma jovem cientista, que o ajuda na missão de recuperar o martelo. Enquanto isso, Loki (Tom Hiddleston), seu irmão, planeja assumir o poder de Asgard.

Informações do filme

Título original: Thor

Classificação: 10 anos

Duração: 1h54min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ação, Fantasia

Lançamento: 2011