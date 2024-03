‘Marvel 1943: Rise of Hydra’: novo jogo com Capitão América e Pantera Negra chega em 2025

Foi anunciado oficialmente o novo jogo “Marvel 1943: Rise of Hydra” nesta quarta-feira, 20. O projeto é de Amy Hennig com a Skydance New Media e tem lançamento previsto para 2025. A obra se passa na 2ª Guerra Mundial e apresenta o confronto épico entre Marvel e Hydra. A apresentação do jogo foi feita durante o State of Unreal da Epic Games na Game Developers Conference (GDC), em São Francisco, Estados Unidos.

VEJA MAIS

A Skydance New Media expôs o trailer do jogo com o Unreal Engine 5, uma ferramenta de criação em 3D que proporciona alto detalhamento, iluminação global, dinâmica e com reflexos, e alta qualidade e desempenho. Confira abaixo.

Os jogadores poderão assumir os papéis de quatro heróis: Steve Rogers (Capitão América), Azzuri (Pantera Negra), Gabriel Jones (membros dos Howling Commandos) e Nanali (líder da espionagem de Wakanda). Os personagens passarão por choques de ideologias, formação de alianças e confrontos com a Hydra.

Internautas comentam sobre a novidade. Veja.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)