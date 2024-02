Primeiro trailer e data de estreia de ‘X-Men ‘97’ são divulgados; fãs reagem

O primeiro trailer de “X-Men ‘97”, série que continua a animação clássica dos anos 1990, foi divulgado nesta quinta-feira (15), pela Marvel e Disney+. O seriado está previsto para estrear no dia 20 de março, segundo a plataforma de streaming. Ciclope, Tempestade, Wolverine, Jean Gray e Fera são alguns dos personagens que os fãs podem conferir em cenas inéditas. Veja abaixo.

Diversos dubladores originais da versão em inglês estarão presentes em “X-Men ‘97”, como Cal Dodd, do Wolverine; Lenore Zann, que dá voz a Vampira; George Buza, responsável pela dublagem do Fera; e Alyson Court, do Jubileu. Beau DeMayo é o showrunner da animação, responsável pelo projeto e o andamento da série.

O revival do seriado continua onde a quinta temporada parou, em 1997. Um pôster nostálgico também foi divulgado pela Disney+. No trailer, Ciclope assume a liderança da equipe, Jean Gray está grávida e, com os demais mutantes, eles precisam lutar e manter o legado do Professor Xavier.

As cinco temporadas da série original de “X-Men” estão disponíveis no catálogo da Disney+. Os fãs reagiram com euforia à novidade. “A melhor equipe da Marvel chegou para botar ordem”, escreveu um internauta.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)