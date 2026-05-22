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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (22/05)?

O filme "Dois é Demais em Orlando" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Cena do filme "Dois é Demais em Orlando" (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (22/05), às 15h25, o filme "Dois é Demais em Orlando", dirigido por Rodrigo Van Der Put e interpretado por Eduardo Sterblitch, Pedro Burgarelli, Cezar Maracujá. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Dois é Demais em Orlando"?

João é apaixonado por quadrinhos e super-heróis. Agora, adulto, ele conseguirá realizar seu desejo de infância: visitar um dos parques temáticos mais famosos do mundo, a Universal, em Orlando. Contudo, para fazer um favor à sua chefe, ele levará o filho dela, de dez anos, junto no voo para entregá-lo ao pai que está nos EUA. Porém, o menino é mimado e se comporta como um executivo de meia-idade. Quando o pai não aparece para buscá-lo, João terá que bancar o babá e aprender a conviver com as diferenças para salvar seu emprego. Além disso, ele terá a oportunidade de superar seu grande trauma de infância: a montanha-russa. Durante a visita, João se encanta com as atrações temáticas, como o Mundo Mágico de Harry Potter e a Marvel Super Hero Island. Cada dia no parque é uma aventura, cheia de emoção e desafios. João descobre que, apesar das dificuldades, essa experiência lhe proporcionará momentos inesquecíveis e o ajudará a amadurecer.

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Veja o trailer do filme "Dois é Demais em Orlando"

Informações do filme "Dois é Demais em Orlando"

Título original: Dois é Demais em Orlando
Classificação: 12 anos
Duração: 1h30min
Nacionalidade: Brasileiro
Gênero: Família, Comédia
Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

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