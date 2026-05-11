Abraccine elege 100 filmes brasileiros essenciais, com 'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto'

A Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) divulgou nesta segunda-feira, 11, a nova lista com os 100 filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos. A seleção, feita por meio de votos dos mais de 180 críticos membros da organização, atualiza a lista original lançada em 2015, no livro 100 Melhores Filmes Brasileiros (Letramento).

A nova versão não somente inclui filmes lançados após a lista original, ou seja, de 2016 a 2026, como também propõe um olhar mais diverso. Desta vez, há mais obras dirigidas por mulheres e cineastas negros.

Além de Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, que representaram o Brasil na corrida ao Oscar nos últimos dois anos, a nova seleção também inclui títulos como Marte Um (2022), de Gabriel Martins, Arábia (2017), de Affonso Uchoa e João Dumans, e As Boas Maneiras (2017), de Juliana Rojas e Marco Dutra.

Outro diferencial é que a lista desta vez foi publicada em ordem cronológica de lançamento, enquanto, em 2015, a associação publicou um ranking, com Limite (1931), de Mario Peixoto, ocupando a primeira posição. A Abraccine informa que a nova seleção também será publicada em livro, pela Letramento, com textos críticos para cada um dos filmes e artigos com recortes históricos, estéticos e temáticos. O lançamento é previsto para o final de 2026.

Os 100 filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos, segundo a Abraccine

Limite (1931), Mário Peixoto Ganga bruta (1933), Humberto Mauro O Ébrio (1946), Gilda de Abreu Também somos irmãos (1949), José Carlos Burle Carnaval Atlântida (1952), José Carlos Burle O cangaceiro (1953), Lima Barreto Rio, 40 graus (1955), Nelson Pereira dos Santos Rio, Zona Norte (1957), Nelson Pereira dos Santos O Grande Momento (1958), Roberto Santos O homem do Sputnik (1959), Carlos Manga Aruanda (1960), Linduarte Noronha O Assalto ao Trem Pagador (1962), Roberto Farias O Pagador de Promessas (1962), Anselmo Duarte Os cafajestes (1962), Ruy Guerra Porto das Caixas (1962), Paulo Cezar Saraceni Vidas secas (1963), Nelson Pereira dos Santos À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964), José Mojica Marins A velha a fiar (1964), Humberto Mauro Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Glauber Rocha Noite vazia (1964), Walter Hugo Khouri Os fuzis (1964), Ruy Guerra A falecida (1965), Leon Hirszman A hora e vez de Augusto Matraga (1965), Roberto Santos São Paulo Sociedade Anônima (1965), Luiz Sergio Person A entrevista (1966), Helena Solberg O padre e a moça (1966), Joaquim Pedro de Andrade Todas as mulheres do mundo (1966), Domingos de Oliveira A margem (1967), Ozualdo Candeias Esta noite encarnarei no teu cadáver (1967), José Mojica Marins O caso dos irmãos Naves (1967), Luiz Sergio Person O menino e o vento (1967), Carlos Hugo Christensen Terra em Transe (1967), Glauber Rocha O Bandido da Luz Vermelha (1968), Rogério Sganzerla A mulher de todos (1969), Rogério Sganzerla Macunaíma (1969), Joaquim Pedro de Andrade Matou a família e foi ao cinema (1969), Julio Bressane O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), Glauber Rocha O Despertar da Besta (Ritual dos sádicos) (1970), José Mojica Marins Sem essa, Aranha (1970), Rogério Sganzerla Um é pouco, dois é bom (1970), Odilon Lopez Bang bang (1971), Andrea Tonacci S. Bernardo (1972), Leon Hirszman Toda Nudez será Castigada (1972), Arnaldo Jabor Alma no Olho (1973), Zózimo Bulbul Compasso de espera (1973), Antunes Filho Os Homens que eu Tive (1973), Tereza Trautman A Rainha Diaba (1974), Antonio Carlos da Fontoura Iracema, uma transa amazônica (1975), Jorge Bodanzky e Orlando Senna Dona Flor e seus dois maridos (1976), Bruno Barreto Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977), Hector Babenco Mar de Rosas (1977), Ana Carolina A Lira do Delírio (1978), Walter Lima Jr. Tudo bem (1978), Arnaldo Jabor A mulher que inventou o amor (1980), Jean Garrett Bye bye Brasil (1980), Carlos Diegues O homem que virou suco (1980), João Batista de Andrade Pixote, a lei do mais fraco (1980), Hector Babenco Eles não usam black-tie (1981), Leon Hirszman Os Saltimbancos Trapalhões (1981), J.B. Tanko Das tripas coração (1982), Ana Carolina Pra Frente Brasil (1982), Roberto Farias Onda Nova (1983), Ícaro Martins e José Antonio Garcia Amor Maldito (1984), Adélia Sampaio Cabra Marcado para Morrer (1984), Eduardo Coutinho Memórias do Cárcere (1984), Nelson Pereira dos Santos A Hora da Estrela (1985), Suzana Amaral A Marvada Carne (1985), André Klotzel Filme Demência (1986), Carlos Reichenbach Ilha das Flores (1989), Jorge Furtado Que bom te ver viva (1989), Lúcia Murat Superoutro (1989), Edgard Navarro Alma Corsária (1993), Carlos Reichenbach Carlota Joaquina, Princesa do Brazil (1995), Carla Camurati Terra Estrangeira (1995), Daniela Thomas e Walter Salles Baile perfumado (1996), Lírio Ferreira e Paulo Caldas Central do Brasil (1998), Walter Salles O Auto da Compadecida (2000), Guel Arraes Bicho de Sete Cabeças (2001), Laís Bodanzky Lavoura arcaica (2001), Luiz Fernando Carvalho Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund Edifício Master (2002), Eduardo Coutinho Madame Satã (2002), Karim Aïnouz Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), Marcelo Gomes O Céu de Suely (2006), Karim Aïnouz Serras da Desordem (2006), Andrea Tonacci Jogo de Cena (2007), Eduardo Coutinho Saneamento Básico, o filme (2007), Jorge Furtado Santiago (2007), João Moreira Salles Trabalhar Cansa (2011), Juliana Rojas e Marco Dutra O Som ao Redor (2012), Kleber Mendonça Filho O Menino e o Mundo (2013), Alê Abreu Branco Sai, Preto Fica (2014), Adirley Queirós Que Horas ela Volta? (2015), Anna Muylaert Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho Arábia (2017), Affonso Uchoa, João Dumans As Boas Maneiras (2017), Juliana Rojas e Marco Dutra Marte Um (2022), Gabriel Martins Mato Seco em Chamas (2022), Adirley Queirós e Joana Pimenta Ainda Estou Aqui (2024), Walter Salles O Agente Secreto (2025), Kleber Mendonça Filho