Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (16)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (16/08), às 15h25, o filme "Toy Story 4", dirigido por Josh Cooley e com as vozes de Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Christina Hendricks, Keegan-Michael Key e Tony Hale. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Woody e os outros brinquedos agora são da pequena Bonnie. Vivendo com ela todos os dias, eles precisam agora lidar com um recém-chegado: Forky, o Garfinho. O brinquedo é feito de um garfo de plástico enfeitado e o surgimento de um novo amigo não agrada os demais. Forky, então, foge de casa. Woody decide ir atrás do Garfinho e, no caminho, reecontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Toy Story 4

Classificação: Livre

Duração: 1h40min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Aventura

Lançamento: 2019