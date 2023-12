Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (15/12), às 15h30, o filme "A Fuga Das Galinhas”, dirigido por Nick Park e Peter Lord e interpretado por Jane Horrocks, Julia Sawalha, Mel Gibson, Miranda Richardson e Tony Haygarth. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Em uma fazenda de Yorkshire, a galinha Ginger quer de todas as formas tentar escapar do destino trágico que os donos do local darão para ela e para as outras aves. Depois que o galo Rocky surge na granja e ensina a elas como voar, após várias tentativas frustradas de fugir. Agora, Ginger e Rocky precisarão lutar contra o relógio para sair da fazenda antes que virem tortas de galinha.

Informações do filme

Título original: Chicken Run

Classificação: livre

Duração: 1h24m

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia

Lançamento: 2000

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)