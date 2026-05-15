O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (15/05)?

O filme “Minha Vida em Marte" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Minha Vida em Marte" é o filme da Sessão da Tarde de hoje. (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (15/05), às 15h25, o filme "Minha Vida em Marte", dirigido por Susana Garcia e interpretado por Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Fiorella Mattheis e Marcos Palmeira. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse "Minha Vida em Marte"?

Fernanda (Monica Martelli) é casada com Tom (Marcos Palmeira). Juntos, eles têm a pequena Joana (Marianna Santos), de cinco anos. O casamento de Fernanda e Tom está desgastado devido o convívio de muitos anos e atritos constantes. Aníbal (Paulo Gustavo), amigo e sócio inseparável de Fernanda, é quem ajuda a passar por essa fase, seja com o casamento salvo ou não.

Veja o trailer do filme "Minha Vida em Marte"

Informações do filme "Minha Vida em Marte"

Título original: Minha Vida em Marte
Classificação: 12 anos
Duração: 1h45min
Nacionalidade: brasileiro
Gênero: Família, Comédia
Lançamento: 2018

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

