O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (07/11)

O filme "No Ritmo da Fé" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"No Ritmo da Fé" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (07/11), às 15h25, o filme "No Ritmo da Fé", dirigido por M. Night Shyamalan e estrelado por  Mharessa Fernanda, Isacque Lopes, Kiria Malheiros. Confira a sinopse

Qual é a sinopse do filme "No Ritmo da Fé"?

Camila (Mharessa Fernanda) é uma jovem de 19 anos que perdeu a mãe e não tem uma boa relação com o pai. Frustrada, ela decide sair de casa levando apenas uma mochila e seu violão - mas o destino tem planos avassaladores para a garota: ela é assaltada e perde o instrumento e todo o seu dinheiro. Graça, uma desconhecida, ajuda Camila, mas ela não tem escolha a não ser voltar para a casa do pai, que não apoia sua paixão pela música e seu sonho de transformar esse amor em uma carreira. Quando Graça a procura novamente e a convida para entrar em uma banda evangélica, Camila vê, outra vez, uma chance de sair de vez de casa e buscar sua independência.

Veja o trailer do filme "No Ritmo da Fé?

Informações do filme  "No Ritmo da Fé"?

Título original: No Ritmo da Fé
Classificação: 10 anos
Duração: 1h40min
Nacionalidade: brasileira
Gênero: musical, drama
Lançamento: 2025

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
