Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (07/11)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (07/11), às 15h25, o filme "No Ritmo da Fé", dirigido por M. Night Shyamalan e estrelado por Mharessa Fernanda, Isacque Lopes, Kiria Malheiros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "No Ritmo da Fé"?

Camila (Mharessa Fernanda) é uma jovem de 19 anos que perdeu a mãe e não tem uma boa relação com o pai. Frustrada, ela decide sair de casa levando apenas uma mochila e seu violão - mas o destino tem planos avassaladores para a garota: ela é assaltada e perde o instrumento e todo o seu dinheiro. Graça, uma desconhecida, ajuda Camila, mas ela não tem escolha a não ser voltar para a casa do pai, que não apoia sua paixão pela música e seu sonho de transformar esse amor em uma carreira. Quando Graça a procura novamente e a convida para entrar em uma banda evangélica, Camila vê, outra vez, uma chance de sair de vez de casa e buscar sua independência.

Veja o trailer do filme "No Ritmo da Fé?

Informações do filme "No Ritmo da Fé"?

Título original: No Ritmo da Fé

Classificação: 10 anos

Duração: 1h40min

Nacionalidade: brasileira

Gênero: musical, drama

Lançamento: 2025

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)