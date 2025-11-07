Ingressos para o show do AC/DC começam a ser vendidos nesta sexta

Os ingressos para o show do AC/DC começam a ser vendidos às 10h desta sexta-feira, 7. A banda australiana volta a São Paulo depois de 17 anos para apresentar o único show da turnê Power Up no Brasil, marcado para o dia 24 de fevereiro de 2026, no MorumBIS. A banda The Pretty Reckless, comandada por Taylor Momsen, servirá como o número de abertura no show.

Ingressos para o show do AC/DC 2026

Os ingressos, que vão ser vendidos pela Ticketmaster, custam a partir de R$ 850 (R$ 425 a meia-entrada), para a arquibancada, podendo chegar a R$ 1.590. Diferentemente do que tem sido feito, este show não terá pista premium.

. Pista A & B: R$ 1.350 (R$ 675 meia) . Cadeira inferior: R$ 1.590 (R$ 795 meia) . Cadeira superior: R$ 1.490 (R$ 745 meia) . Arquibancada: R$ 850 (R$ 425 meia)

No total, a turnê Power Up terá 21 apresentações ao redor do mundo. Além do Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e Canadá também receberão a banda australiana. A última passagem do AC/DC no Brasil aconteceu em 2009, também em São Paulo, em uma apresentação apoteótica considerada pelos fãs um dos melhores shows da banda.

Atualmente, o AC/DC conta com Angus Young (guitarra), Brian Johnson (vocais), Stevie Young (guitarra), Chris Chaney (baixo) e Matt Laug (bateria).