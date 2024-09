Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (06)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (06/09), às 15h25, o filme "Meu Malvado Favorito 2", dirigido por Chris Renaud e Pierre Coffin e com vozes de Steve Carell, Benjamin Bratt, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove e Russell Brand. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Gru (Steve Carell) teve a vida transformada com a chegada das filhas Agnes (Elsie Fisher), Edith (Dana Gaier) e Margo (Miranda Cosgrove) e, por isso, decidiu deixar de lado a carreira como vilão. O que ele não espera é que seu passado voltasse à tona e o levasse à AVL (Liga Anti-Vilões), na companhia da agente Lucy (Kristen Wiig). Dessa vez, a missão é diferente: eles vão salvar o mundo das mãos de El Macho (Beijamin Bratt), que recém roubou a fórmula PX41. Em meio ao caos, o parceiro Dr. Nefário (Russell Brand) decidiu deixá-lo e Margo está vivendo as aventuras do primeiro amor.

Informações do filme

Título original: Despicable Me 2

Classificação: Livre

Duração: 1h38min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Comédia

Lançamento: 2013