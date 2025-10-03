Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (03/10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (03/10), às 15h25, o clássico dos anos 2000 "Meninas Malvadas", dirigido por Mark Waters e interpretado por Lindsay Lohan, Rachel McAdams e Amanda Seyfried. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Meninas Malvadas"?

Natural dos Estados Unidos, Cady Heron (Lindsay Lohan) cresceu na África e sempre estudou em casa. Ao retornar à América, ela vai, pela primeira vez, à escola. No local, Cady percebe que determinadas amizades podem envenenar sua vida, especialmente quando se apaixona pelo garoto errado.

VEJA MAIS





Veja o trailer do filme "Meninas Malvadas"

Informações do filme do filme "Meninas Malvadas"?

Título original: Mean Girls

Classificação: 12 anos

Duração: 1h38min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia

Lançamento: 2004

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)