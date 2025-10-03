Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (03/10)

O filme “Meninas Malvadas” vai ao ar logo após a edição especial da novela "A Viagem”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

O clássico dos anos 2000, "Meninas Malvadas", é o filme de hoje (03/10) (Reprodução/Netflix)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (03/10), às 15h25, o clássico dos anos 2000  "Meninas Malvadas", dirigido por Mark Waters e interpretado por Lindsay Lohan, Rachel McAdams e Amanda Seyfried. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Meninas Malvadas"?

Natural dos Estados Unidos, Cady Heron (Lindsay Lohan) cresceu na África e sempre estudou em casa. Ao retornar à América, ela vai, pela primeira vez, à escola. No local, Cady percebe que determinadas amizades podem envenenar sua vida, especialmente quando se apaixona pelo garoto errado.

Veja o trailer do filme "Meninas Malvadas"

Informações do filme do filme "Meninas Malvadas"?

Título original: Mean Girls
Classificação: 12 anos
Duração: 1h38min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Comédia
Lançamento: 2004

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
