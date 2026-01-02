Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (02/01)?

O filme “Cinderela" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Cinderella (2021) é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação/Amazon)

A  TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (02/01), às 15h25, o filme "Cinderela (2021)", dirigido por Kay Cannon e estrelado por Camila Cabello, Billy Porter, Minnie Driver, Pierce Brosnan, Idina Menzel, Nicholas Galitzine. Confira a sinopse.

VEJA MAIS

image Lista: 5 sugestões de produções para quem curtiu 'Adolescência' da Netflix
Após o sucesso da minissérie, interesse de pais e responsáveis sobre filmes e séries sobre o comportamento de jovens continua em alta.


image Filmes para entender o racismo e a violência racial
Lista ajuda a recordar filmes que fizeram história com sua abordagem de temas como racismo

Qual a sinopse do filme "Cinderela"?

Na nova e ousada abordagem musical da história tradicional que o público conhece, Cinderela (Camila Cabello) é uma jovem ambiciosa cujos sonhos são maiores do que o seu mundo permite. Entretanto, com a ajuda de seu 'Fado Madrinho' (Billy Porter) ela é capaz de perseverar e realizar seus sonhos.

Veja o trailer do filme "Cinderela":

Informações do filme "Cinderela"

  • Título original: Cinderella
  • Classificação: Livre
  • Duração: 1h53min
  • Nacionalidade: norte americano
  • Gênero: Musical, Fantasia, Comédia
  • Lançamento: 2021

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

sessão da tarde hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

polêmica

Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

02.01.26 21h58

INVESTIGAÇÃO

Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

04.01.26 12h35

FAMOSOS

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

03.01.26 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda