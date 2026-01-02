Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (02/01)?
O filme “Cinderela" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (02/01), às 15h25, o filme "Cinderela (2021)", dirigido por Kay Cannon e estrelado por Camila Cabello, Billy Porter, Minnie Driver, Pierce Brosnan, Idina Menzel, Nicholas Galitzine. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Cinderela"?
Na nova e ousada abordagem musical da história tradicional que o público conhece, Cinderela (Camila Cabello) é uma jovem ambiciosa cujos sonhos são maiores do que o seu mundo permite. Entretanto, com a ajuda de seu 'Fado Madrinho' (Billy Porter) ela é capaz de perseverar e realizar seus sonhos.
Veja o trailer do filme "Cinderela":
Informações do filme "Cinderela"
- Título original: Cinderella
- Classificação: Livre
- Duração: 1h53min
- Nacionalidade: norte americano
- Gênero: Musical, Fantasia, Comédia
- Lançamento: 2021
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com
