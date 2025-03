Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (31)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (31/03), às 15h25, o filme " O Chamado da Floresta", dirigido por Chris Sanders e estrelado por Bradley Whitford, Cara Geem, Dan Stevens, Harrison Ford e Omar Sy.

Qual a sinopse ?

Sinopse: A história vibrante de Buck, um cachorro grande e bondoso, resultado de um cruzamento entre um São Bernardo e um pastor escocês, cuja vida despreocupada de lazer foi repentinamente perturbada quando ele foi roubado de sua casa no Condado de Santa Clara, Califórnia, e deportado para o norte, para ser vendido em Skagway, Alasca; Ele é levado mais ao norte, para Dawson City, Yukon, durante o final da década de 1890 Klondike Gold Rush, quando fortes cães de trenó estavam em alta demanda.

Como um recém-chegado ao serviço de entrega de cães - e não antes de seu favorito - Buck, um cachorro como nenhum outro, que foi mimado e que sofreu, mas não pode ser domado, está tendo o tempo de seu vida. Forçado a lutar para sobreviver, eventualmente levado por seu último dono, John Thornton, para as proximidades do Círculo Polar Ártico, em algum lugar entre Yukon e o Alasca, ele depende progressivamente de seus instintos primitivos, abandona os confortos da civilização e responde ao "chamado do selvagem", como dono de si mesmo.



Veja o trailer

Informações do filme:

Título original: The Call of Wind

Classificação: 12 anos

Duração:1h40m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Aventura, Família

Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)