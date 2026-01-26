Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (26/01)?

O filme "Shooting Stars - A Vida de LeBron James" vai ao ar logo após da edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Shooting Stars - A Vida de LeBron James" é o filme de hoje (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (26/01), às 15h25, o filme "Shooting Stars - A Vida de LeBron James", dirigido por Chris Robinson e interpretado por Marquis Mookie Cook, Caleb McLaughlin, Algee Smith. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Shooting Stars - A Vida de LeBron James"?

Shooting Stars - A Vida de LeBron James é um filme biográfico que conta a história da lenda do basquete LeBron James. Dirigida por Chris Robinson e baseada no livro Shooting Stars, escrito por Buzz Bissinger e pelo próprio LeBron, a produção acompanha a trajetória de LeBron Raymone James Sr. (interpretado por Mookie Cook) desde sua infância, passando por sua introdução ao esporte após entrar para o time de basquete da escola com os amigos, até as derrotas e conquistas que fizeram com que ele chegasse à posição de estrela, considerado, hoje, um dos melhores jogadores profissionais de basquete da história.

Veja o trailer do filme "Shooting Stars - A Vida de LeBron James"

Informações do filme "Shooting Stars - A Vida de LeBron James"

Título original: Shooting Stars 
Classificação: 10 anos
Duração: 1h56min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Biografia, drama
Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

