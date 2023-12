Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (25)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (25/12), às 15h25, o filme "O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos”, dirigido por Lasse Hallström e interpretado por Morgan Freeman, Helen Mirren, Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Mackenzie Foy e Jayden Fowora-Knight. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Clara recebe de seu padrinho um presente de valor incalculável, mas, sem querer, ela perde a única chave capaz de abri-lo. Para conseguir isso, a jovem esperta inicia uma jornada de resgate e acaba chegando aos quatro reinos: dos Doces, das Neves, das Flores e o estranho Quarto Reino.

Informações do filme

Título original: The Nutcracker and the Four Realms

Classificação: livre

Duração: 1h40m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: fantasia

Lançamento: 2018

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)