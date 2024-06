Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (24)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (24/06), às 15h25, o filme "Lucicreide Vai Pra Marte", dirigido por Rodrigo César e interpretado por Fabiana Karla, Fernando Ceylão, Isio Ghelman, Lucy Ramos, Adriana Birolli e Leandro Da Matta. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Lucicreide (Fabiana Karla) é empregada doméstica e sofre com algumas situações da vida: abandono do marido, filhos fugindo do controle e sogra no pé. Cansada das responsabilidades, ela deixa o filho dos patrões inscrevê-la em uma viagem que levará o primeiro ser humano à Marte. Sem ter ideia do que isso pode causar, Lucicreide é transportada a uma aventura inédita em sua vida.

Informações do filme

Título original: Lucicreide Vai Pra Marte

Classificação: 10 anos

Duração: 1h30min

Nacionalidade: brasileiro

Gênero: Comédia

Lançamento: 2021