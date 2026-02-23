Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (23/02)?
O filme "Campeões" vai ao ar logo após da edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (23/02), às 15h25, o filme "Campeões", dirigido por Chris Robinson e interpretado por Woody Harrelson, Kaitlin Olson, Matt Cook (II) . Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Campeões"?
Na comédia dramática Campeões, Marcus (Woody Harrelson) é um ex-técnico profissional de basquete que, como parte de seu serviço comunitário, é ordenado pelo tribunal a trabalhar com uma equipe de jogadores com deficiência intelectual. Logo de cara, Marcus tem várias dúvidas sobre a capacidade do time, e não acredita no potencial dos jogadores. Porém, com o tempo, o técnico teimoso e cabeça-quente começa a perceber que, trabalhando em equipe, o time pode chegar mais longe do que ele imaginava. Com direção de Bobby Farrelly, o elenco também conta - além de Harrelson - com Ernie Hudson, Cheech Marin, Kaitlin Olson e Matt Cook.
Veja o trailer do filme "Campeões"
Informações do filme "Campeões"
Título original: Champions
Classificação: 10 anos
Duração: 2h05min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Comédia romântica, drama
Lançamento: 2023
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).
