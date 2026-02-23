Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (23/02)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (23/02), às 15h25, o filme "Campeões", dirigido por Chris Robinson e interpretado por Woody Harrelson, Kaitlin Olson, Matt Cook (II) . Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Campeões"?

Na comédia dramática Campeões, Marcus (Woody Harrelson) é um ex-técnico profissional de basquete que, como parte de seu serviço comunitário, é ordenado pelo tribunal a trabalhar com uma equipe de jogadores com deficiência intelectual. Logo de cara, Marcus tem várias dúvidas sobre a capacidade do time, e não acredita no potencial dos jogadores. Porém, com o tempo, o técnico teimoso e cabeça-quente começa a perceber que, trabalhando em equipe, o time pode chegar mais longe do que ele imaginava. Com direção de Bobby Farrelly, o elenco também conta - além de Harrelson - com Ernie Hudson, Cheech Marin, Kaitlin Olson e Matt Cook.

Veja o trailer do filme "Campeões"

Informações do filme "Campeões"

Título original: Champions

Classificação: 10 anos

Duração: 2h05min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia romântica, drama

Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).