Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (22)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (19/01), às 15h25, o filme "Como Treinar O Seu Dragão 3", dirigido por Dean DeBlois e nas vozes de America Ferrera, Craig Ferguson, Jay Baruchel, Justin Rupple, Kit Harington e Kristen Wiig. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O jovem Soluço está decido a transformar Berk em apoiador da convivência pacífica entre dragões e seres humanos. Junto de seus amigos, o rapaz parte atrás de caçadores para libertar os animais e impedir a matança incontrolada deles. Grimmel tem sua atenção despertada ao ver o grupo atuando com Banguela, um verdadeiro Fúria da Noite. Com uma fêmea da mesma espécie, o vilão tenta capturá-lo.

Informações do filme

Título original: How to Train Your Dragon: The Hidden World

Classificação: Livre

Duração: 1h44min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Fantasia/Aventura

Lançamento: 2019