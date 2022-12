Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (12)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (12/12), às 15h30, o filme "Megan Leavey", dirigido por Gabriela Cowperthwaite e estrelado por Bradley Whitford, Common, Edie Falco, Kate Mara, Ramon Rodriguez e Tom Felton. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Megan Leavey"?

Megan é uma agente da marinha americana e especialista em treinar cães para detectar a presença de bombas. Ao ser enviada para uma missão de combate no Iraque, a treinadora cria uma forte ligação com o cão Rex, mesmo após sofrer um acidente e ser afastada do trabalho. Agora, longe da missão para onde foi enviada, ela luta para adotar o animal, que se tornou seu melhor amigo.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme "Megan Leavey"

- A trama é baseada na história real de Megan Leavey, uma jovem cabo da marinha americana.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)