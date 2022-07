Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (11)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (11/07), às 15h30, o filme de animação infantil "Procurando o Nemo", dirigido por Andre Stanton e dublado por Willem Dafoe, Ellen Degeneres, Allison Janney, Alexander Gould e Albert Books. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Procurando Nemo"?

Nemo é um peixinho sequestrado do coral onde vive e levado para um aquário do outro lado do mundo. Decidido a encontrá-lo, seu tímido pai sai em uma grande aventura, tendo como parceira a divertida Dory.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme "Procurando Nemo"

Após o lançamento do filme, houve uma epidemia de crianças jogando peixes na privada. Isso porque, em uma das cenas, Gill diz que todos o drenos levam ao oceano. Sentindo dó dos peixes, muitas crianças jogaram o animal na privada acreditando que eles iriam chegar ao oceano.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)