Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (06/10)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (06/10), às 15h25, o filme "Meu Malvado Favorito 3", dirigido por Kyle Balda e Pierre Coffin e interpretado por Dana Gaier, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Nev Scharrel, Steve Carell e Trey Parker. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Meu Malvado Favorito 3"?

Gru, Agnes, Margo e Edith têm a missão de combater o ex-vilão Balthazar Bratt, um malvado bem-sucedido nos anos 1980. Revoltado por cair no esquecimento, ele ressurge em busca de vingança e aterroriza a vida das meninas e dos atrapalhados minions. Em meio à guerra contra Bratt, Gru ainda recebe uma surpresa: encontra um irmão gêmeo chamado Drew.

VEJA MAIS





Veja o trailer do filme "Meu Malvado Favorito 3"

Informações do filme "Meu Malvado Favorito 3"

Título original: Despicable Me 3

Classificação: livre

Duração: 1h36min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: comédia

Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)