Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (06/10)?

O filme “Meu Malvado Favorito 3” vai ao ar logo após a edição especial da novela "A Viagem”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Meu Malvado Favorito 3" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (06/10) (Foto: Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (06/10), às 15h25, o filme "Meu Malvado Favorito 3", dirigido por Kyle Balda e Pierre Coffin e interpretado por Dana Gaier, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Nev Scharrel, Steve Carell e Trey Parker. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Meu Malvado Favorito 3"?

Gru, Agnes, Margo e Edith têm a missão de combater o ex-vilão Balthazar Bratt, um malvado bem-sucedido nos anos 1980. Revoltado por cair no esquecimento, ele ressurge em busca de vingança e aterroriza a vida das meninas e dos atrapalhados minions. Em meio à guerra contra Bratt, Gru ainda recebe uma surpresa: encontra um irmão gêmeo chamado Drew.

VEJA MAIS

image Influenciador dá dicas de filmes de terror para entrar no clima do Halloween
O jovem diz que tem paixão por filmes de terror desde criança e foi influenciado pelo irmão mais velho



image ‘Meninas Malvadas’ e 3 de outubro: entenda a relação e veja outras datas marcantes no cinema
O filme é comumente associado ao dia 3 de outubro e à cor rosa. "Star Wars", "De Volta para o Futuro" e "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain" também possuem dias especiais


 

Veja o trailer do filme "Meu Malvado Favorito 3"

Informações do filme "Meu Malvado Favorito 3"

Título original: Despicable Me 3
Classificação: livre
Duração: 1h36min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: comédia
Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

CULTURA

Paraense Daniel Sobral é finalista do programa ‘Estrela da Casa’

Cantor de Benevides está entre os quatro finalistas do reality musical, que encerra a temporada na próxima segunda-feira (6)

03.10.25 23h18

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

TELEVISÃO

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'? Veja data, horário, elenco e detalhes

Série se tornou sucesso na Netflix em 2022, ultrapassando a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia

06.08.25 15h47

TELEVISÃO

Paraense Marina Cabral é eliminada do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo

Eliminação ocorreu após desafio relâmpago de preparar sanduíche sofisticado em 25 minutos

01.08.25 8h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

‘Não me arrependo’, diz Iza sobre atitude relacionada a Yuri Lima

A cantora foi traída pelo jogador enquanto estava grávida de Nala, filha nascida em outubro de 2024, e reatou o relacionamento nesse ano

06.10.25 9h35

eita!

Larissa Ferrari revela esquema para transar com atletas e diz que deixou Payet 'acabado'

Em entrevista, modelo contou que encontros íntimos em hotéis de concentração e disse que deixou o francês 'acabado' antes de partida

05.10.25 12h57

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

POLÊMICA

Grazi Massafera revela nomes de atores que a humilharam por ser ex-BBB

A atriz relembra preconceitos no início da carreira e nomeia veteranos que a rejeitaram

05.10.25 11h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda