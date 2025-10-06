Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (06/10)?
O filme “Meu Malvado Favorito 3” vai ao ar logo após a edição especial da novela "A Viagem”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (06/10), às 15h25, o filme "Meu Malvado Favorito 3", dirigido por Kyle Balda e Pierre Coffin e interpretado por Dana Gaier, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Nev Scharrel, Steve Carell e Trey Parker. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Meu Malvado Favorito 3"?
Gru, Agnes, Margo e Edith têm a missão de combater o ex-vilão Balthazar Bratt, um malvado bem-sucedido nos anos 1980. Revoltado por cair no esquecimento, ele ressurge em busca de vingança e aterroriza a vida das meninas e dos atrapalhados minions. Em meio à guerra contra Bratt, Gru ainda recebe uma surpresa: encontra um irmão gêmeo chamado Drew.
Informações do filme "Meu Malvado Favorito 3"
Título original: Despicable Me 3
Classificação: livre
Duração: 1h36min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: comédia
Lançamento: 2017
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
