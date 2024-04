Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (25)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (25/04), às 15h25, o filme "O Medalhão", dirigido por Gordon Chan e interpretado por Jackie Chan, Lee Evans, Claire Forlani, Julian Sands, John Rhys-Davies e Christy Chung. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Durante o Ano da Serpente, no quarto mês, será escolhida uma criança para unir as duas metades do medalhão sagrado. Ao seu toque, o objeto é dotado de poderes sobrenaturais extraordinários. Tudo isso está prestes a ocorrer em Hong Kong, quando Eddie Yang (Jackie Chan), um detetive de polícia, descobre que estrangeiros estão a caminho do Templo Kwun Yum. O detetive avisa Arthur Watson (Lee Evans), que comanda uma equipe da Interpol e, por inveja, não deixa Yang atuar na operação. Snakehead (Julian Sands) deseja o medalhão e, após alguns problemas no templo, sequestra o menino escolhido: Jai (Alex Bao). Na Irlanda, para onde o sequestrador fugiu, Yang, Watson e Nicole James (Claire Forlani), uma agente da Interpol, vivem aventuras fantásticas.

Informações do filme

Título original: The Medallion

Classificação: 12 anos

Duração: 1h28min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Ação

Lançamento: 2003