Irritado, Tom Hanks esbraveja com homem no tapete vermelho do Festival de Cannes

O astro Tom Hanks foi fotografado de maneira distinta do que os fãs estão acostumados. Conhecido como um dos maiores atores e mais simpáticos de Hollywood, ele apareceu bem irritado e esbravejou com um homem em pleno tapete vermelho do Festival de Cannes, na França.

O flagra de Hanks, que estava acompanhado da mulher, a atriz Rita Wilson ocorreu durante a première de Asteroid City na tarde de terça-feira (23), em mais um badalado dia da 76ª edição do festival de cinema. Ainda não foi revelado o motivo que deixou Hanks irritado, mas pelas fotos é possível ver ele com a testa franzida, o dedo em riste e gritando com um funcionário do evento.

O rapaz que teria tomado aquela bronca não só de Hanks, mas também de Rita, não foi identificado. Antes e depois da discussão, contudo, o casal deu um show de simpatia com o público local.

Após a polêmica, Rita Wilson usou suas redes sociais para esclarecer o ocorrido. “Isso se chama 'Não consigo te ouvir. As pessoas estão gritando. O que você disse? Para onde devemos ir?'. Mas isso não vende histórias! Boa tentativa. Vá ver Asteroid City!”, disse Rita em seus stories.

Rita Wilson defende o marido Tom Hanks no Instagram (Foto Instagram @ritawilson)

VEJA MAIS