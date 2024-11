Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (21)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (21/11), às 15h25, o filme "Flores de Aço", dirigido por Kenny Leon e interpretado por Queen Latifah, Adepero Oduye e Phylicia Rashad. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

As seis amigas M'Lynn (Queen Latifah), Clairee (Phylicia Rashad), Annelle (Adepero Oduye), Shelby (Condola Rashad), Truvy (Jill Scott) e Ouiser (Alfre Woodard) moram na Louisiana e compartilham a vida. Frequentemente, as mulheres se reúnem no salão de beleza Trinity's Beauty Spot e conversam sobre o cotidiano e a família.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Steel Magnolias

Classificação: 10 anos

Duração: 1h25min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 2012