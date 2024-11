Cine Ceará premia 'Milonga' como Melhor Filme da edição deste ano; saiba mais

Com anúncio dos vencedores, homenagem a Gero Camilo e exibição especial do longa-metragem “Baby”, de Marcelo Caetano, o 34º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema terminou na última sexta-feira (15), com cerimônia no Cineteatro São Luiz. Com César Troncoso no elenco, ator uruguaio que já esteve em mais de 10 produções brasileiras, “Milonga”, coprodução Uruguai-Argentina, de Laura González, foi eleito o Melhor Longa-metragem da Mostra Competitiva Ibero-americana. Ainda nessa categoria, o brasileiro “Um lobo entre os cisnes”, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki, conquistou três prêmios: Melhor Atuação Principal para o mineiro Matheus Abreu, Melhor Atuação Coadjuvante para o argentino Dario Grandinetti e Melhor Direção de Arte para Dina Salem Levy. Este é o segundo prêmio do Darío no Brasil. Em 2022, no Festival do Rio, ele conquistou o Troféu Redentor de Melhor Ator por “Bem-Vinda, Violeta!”, de Fernando Fraiha.

Da Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, “Fenda”, de Lis Paim, levou o troféu Mucuripe de Melhor Filme. O longa “Antônio Bandeira - O Poeta das Cores”, de Joe Pimentel, e o curta “Raposa”, de Margot Leitão e João Fontenele, foram os vencedores da Mostra Olhar do Ceará, eleitos pelo júri oficial.

A homenagem do Cine Ceará a Gero Camilo, abriu a solenidade. O multiartista cearense foi agraciado com o Troféu Eusélio Oliveira, entregue pelo compositor e arquiteto Fausto Nilo. Na noite de abertura, a homenagem foi prestada pelo festival à Universidade Federal do Ceará, que completa 70 anos, e na quinta-feira recebeu o Troféu Eusélio Oliveira o ator e músico Rodger Rogério. O anúncio dos filmes vencedores desta edição deu continuidade à programação, que foi encerrada com a exibição especial do premiado filme “Baby”, de Marcelo Caetano, que ainda este mês estará em mais de 10 outros festivais internacionais, como no World Film Festival of Bangkok Official, na Tailândia, Festival FILMAR, na Suíça, e Chéries- -Chéris, na França.

Eleito Melhor Longa-metragem da Mostra Competitiva Ibero-americana, “Milonga” recebeu do festival, além do Troféu Mucuripe, o prêmio no valor de R$ 40 mil, a ser pago sob a forma de recursos para distribuição da obra no Brasil. O longa conquistou também o prêmio de Melhor Roteiro para Laura González.

O cubano Fabien Pisani, foi agraciado com o prêmio de Melhor Direção pelo documentário “En La Caliente – Contos de um Guerreiro do Reggaeton” coprodução Cuba-EUA. O filme rendeu a Lena Esquenazi, Valeria Mancheva, Jaime Baksht e Michelle Couttolenc o Troféu Mucuripe de Melhor Som. O brasileiro “Um lobo entre os cisnes”, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki, foi o grande vencedor com três premiações: Melhor Atuação Principal para Matheus Abreu, Melhor Atuação Coadjuvante para o argentino Dario Grandinetti e Melhor Direção de Arte para Dina Salem Levy. (Com informações da produção do festival).