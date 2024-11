Cine Ceará premia filmes e homenageia atores cearenses em sua 34º edição

As produções audiovisuais ganham destaque entre os dias 9 a 15 de novembro, quando acontece a 34º edição do Cine Ceará, em Fortaleza, um dos maiores festivais de cinema ibero-americano no Brasil. O Grupo O Liberal estará cobrindo todos os detalhes do evento, que neste ano, homenageia os atores cearenses Rodger Rogério e Gero Camilo.

A programação, que tem entrada gratuita, envolve premiações para filmes em diversas categorias. Seis obras estão inscritas na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem e 12 produções na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem. Entre os longas, quatro são do gênero ficção e dois de documentário. Duas produções brasileiras disputam a premiação, são elas: “Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo” e “Um lobo entre os cisnes”.

O jornalista paraense Ismaelino Pinto estará presente na programação do Cine Ceará e será responsável por informar todos os acontecimentos do evento ao grupo Liberal. Experiente no cenário do cinema, Ismaelino conta que o festival já se tornou uma das mais importantes programações de celebração das obras audiovisuais nacionais e internacionais.

"Ele é um festival único e muito importante dentro do calendário de cinema no Brasil. É um evento que fomentou o mercado de cinema no Ceará e influenciou todo o país, porque a produção de cinema autoral é muito grande no Ceará, ele consegue mostrar o crescimento do número de filmes, dando oportunidade também ao cinema Ibero Americano, filmes que possuem uma cinematografia que pouca gente tem contato, e o Cine Ceará acaba sendo um grande propagador dessa obras, inclusive com filmes que chegaram a concorrer como melhor filme estrangeiro no Oscar", comenta o jornalista.

O documentário cubano "EN LA CALIENTE" integra a programação do 34º Cine Ceará (Foto: Reprodução Filme 'Milonga')

Ao todo, o festival exibirá 15 longas e 32 curtas-metragens em mostras competitivas e não-competitivas. As exibições acontecem no Cineteatro São Luiz, na Caixa Cultural Fortaleza e na plataforma Itaú Cultural Play. O público presente também poderá aproveitar a programação Cinema na Praça, com outras obras audiovisuais que estarão sendo exibidas diariamente, ao ar livre, na Praça do Ferreira, em frente ao Cineteatro.

De acordo com Wolney Oliveira, cineasta e organizador do Cine Ceará, o festival vem contribuindo fortemente para a consolidação do cinema cearense, inclusive com políticas públicas de incentivo cultural.

O diretor de cinema Wolney Oliveira é um dos organizadores do Cine Ceará (Foto: Luiz Alves)

“Não tem como você separar essa efervescência cultural, que acontece no cinema cearense, do Cine Ceará. Esse ano o cinema cearense já lançou 7 longas-metragens no circuito comercial, e no dia 5 de dezembro, lançarei o meu longa ‘Soldados da borracha’, que foi filmado em Belém, então serão 8 longas cearenses somente em 2024...O Cine Ceará também é um evento político, que contribuiu para várias políticas públicas do estado, entre elas, a criação do Prêmio Ceará de Cinema e Vídeo”, explica Wolney.

Wolney também ressalta algumas obras de destaque no festival que serão exibidas para o público presente e que estarão concorrendo em mostras competitivas

“Temos aí o novo filme de Joel Zito Araújo que é o diretor negro mais importante do cinema brasileiro. Ele apresenta o ‘Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo’, que é a história de um grupo artístico cultural brasileiro formado de negros que ficou famoso no mundo todo durante mais de 30 anos. Temos também o ‘Um lobo entre os cisnes”, dirigido Marcos Schechtman e Helena Varvaki, por uma ficção do Brasil. Temos um filme do Uruguai o ‘Milonga’, um filme cubano ‘Em la caliente’, entre outros”, diz o cineasta.

Sobre o Cine Ceará

Realizado desde 1991, o Cine Ceará é um dos mais importantes e longevos festivais de cinema do Brasil. O evento consiste na exibição de mostras competitivas em diversas categorias de filmes, incluindo Mostras Competitivas Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem, Olhar do Ceará, com longas e curtas, além de mostras sociais, debates, homenagens, entre outras atividades.