Projeto 'Encantaria de Nós' apresenta fusão de dança e filme em espetáculo inovador

Uma inovação na área audiovisual promete encantar o público de Belém nesta segunda-feira (18) com o espetáculo “Encantarias de Nós”, realizado pelo coletivo Companhia Moderno de Dança. A apresentação se trata de uma dança-filme, uma obra híbrida que será exibida para convidados especiais no Cine Sesc, com sessões às 18h e às 19h30.

Além de exibições, o projeto vai proporcionar ao público rodas de conversa e oficinas gratuitas, que acontecem nos municípios de Ananindeua, Curuçá, Castanhal e Abaetetuba. A programação fica disponível durante todo o mês de novembro, e em dezembro, levará ações para Benevides e sua conclusão será realizada novamente em Belém, no Cine Líbero Luxardo.

A obra “Encantarias de Nós” é um média-metragem dirigido por Alan K. Guimarães, que se inspira nas encantarias dos rios da Amazônia para propor uma obra híbrida, misturando a dança e o cinema nas apresentações dos misticismos do Pará.

Dez artistas paraenses se apresentam no espetáculo (Foto: Dani Cascaes)

Dez artistas paraenses se apresentam no espetáculo, que recebeu o trabalho coreográfico de Rosângela Colares. Todo o processo de criação durou cerca de dez meses e envolveu experimentação e composição coreográfica, gravação, edição e produção final da obra.

Na parte audiovisual, o filme conta com gravações na Ilha do Combu, em cenas que apresentam as encantarias da Amazônia presentes no imaginário paraense. Toda a atmosfera dos mitos que envolvem a floresta é apresentada no enredo, que busca construir novas proposições criativas entre o corpo, a câmera, o movimento e a imagem.

O conceito de encantaria nos corpos paraenses é um dos tópicos mais importantes da obra, que foi concebida a partir da produção de Leylla Melo, Luiza Monteiro e Paola Pinheiro. Este tema também foi desenvolvido na tese memorial de Doutorado, de Luiza Monteiro.

As encantarias presentes nos corpos amazônicos é uma das temáticas principais da obra (Foto: Dani Cascaes)

As artistas afirmam que os conceitos abordados na obra ganham ainda mais importância no momento de destaque que a Amazônia vem recebendo do mundo.

“Atualmente, a Amazônia vem sendo cada vez mais o centro das discussões locais, nacionais e mundiais. Estar na Amazônia como artista requer delicada atenção de conexão com a cultura numa perspectiva dialógica entre o local e o universal”, destacam as produtoras.

Apesar de falar sobre costumes estritamente amazônicos, as artistas explicam que públicos de fora também serão impactados com novas possibilidades de visão, a partir do que a obra propõe.

“Abordar como temática deste projeto as encantarias é instaurar redes de conexão com a cultura paraense em uma perspectiva local, porém, com possibilidades de redimensionamento da mesma para que seja ponto de descoberta de novas possibilidades de pensar e fazer a cultura local na contemporaneidade”.

Acessível para todos

O acesso às exibições do espetáculo é gratuito, com sessões abertas para toda a comunidade e nos cinco municípios que receberão ações do projeto.

A produção da dança-filme também adotou medidas de acessibilidade para garantir que todos possam participar da programação. Uma versão com audiodescrição e legendas foi criada para atender pessoas com deficiência, além de interpretação simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras), durante as oficinas e rodas de conversas.

No dia 19 de novembro, haverá uma sessão exclusiva para a Unidade Educacional Especializada (Uees) José Álvares de Azevedo, espaço de aprendizagem destinado para alunos com deficiência visual.

O projeto “Encantarias de Nós”, recebe o apoio do Programa Funarte Retomada 2023 – Dança. A realização é da Funarte, do Ministério da Cultura/ Governo Federal e Companhia Moderno de Dança.

SERVIÇO:

Lançamento da dança-filme “Encantarias de nós”

Data: 18 de novembro (segunda-feira)

Hora: 1ª sessão, às 18h / 2ª sessão, às 19h30

Local: Cine SESC