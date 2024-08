Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (15/08), às 15h25, o filme "Bem-Vindo, Doutor", dirigido por Julien Rambaldi e interpretado por Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli e Médina Diarra. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Um médico, junto a sua família, se muda do Congo para um vilarejo no interior da França. No novo país, eles precisam lidar com a rejeição e os preconceitos de moradores locais, principalmente por aqueles que recusam receber atendimento de um homem negro.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Bienvenue à Marly-Gomont

Classificação: Livre

Duração: 1h36min

Nacionalidade: francês

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 2016