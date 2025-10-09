Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (09/10)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (09/10), às 15h25, o filme "Espelho, Espelho Meu", dirigido por Tarsem Singh e interpretado por Julia Roberts, Nathan Lane, Lily Collins, Mare Winningham, Armie Hammer e Michael Lerner. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Espelho, Espelho Meu”?

Com a morte do rei, a Rainha Má assume o comando e, por ser extremamente vaidosa, acaba com todo o dinheiro do reino. Para conseguir enriquecer novamente, a vilã tenta se casar com um príncipe, mas o problema é que ele está completamente apaixonado por Branca de Neve, enteada da Rainha. Para colocar o plano em ação, a malvada vai expulsar a jovem de casa e agora Branca de Neve precisa contar com a ajuda dos seus amigos anões para recuperar tudo o que por direito é dela.

Veja o trailer do filme “Espelho, Espelho Meu”

Informações do filme “Espelho, Espelho Meu”

Título original: Mirror mirror

Classificação: Livre

Duração: 1h46m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: fantasia

Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)