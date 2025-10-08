George Clooney revela que orçamento de '14 Homens e um Segredo' foi aprovado pela Warner

Uma boa notícia para os amantes de filme de assalto: George Clooney, protagonista da franquia Onze Homens e um Segredo, revelou nesta quarta-feira, 8, que o orçamento para Catorze Homens e um Segredo foi oficialmente aprovado pelo estúdio e que as filmagens devem começar na segunda metade de 2026.

"Nosso orçamento acabou de ser aprovado pela Warner Bros. e agora estamos tentando nos organizar", disse Clooney, que também trabalha como produtor-executivo da franquia, à E! News. "Agora é só uma questão de calendário, então só precisamos marcar uma data de início. Provavelmente começaremos as filmagens em nove ou dez meses."

O ator revelou ainda que outros rostos conhecidos da franquia, como Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle devem retornar para a nova sequência. "Todos ainda são bons amigos. Então, a chance de trabalharmos juntos é divertida."

Em 2023, Clooney já havia afirmado à UPROXX que havia lido um roteiro de Catorze Homens e um Segredo. "É realmente um ótimo roteiro."

No começo de 2025 foi noticiado que David Leitch, de Trem Bala e O Dublê, teria sido procurado para dirigir Catorze Homens e um Segredo, mas a contratação não foi confirmada até o momento.

Remake do longa homônimo estrelado por Frank Sinatra e Sam Davis Jr. em 1960, Onze Homens e um Segredo foi lançado em 2001.

O filme deu origem a uma trilogia, dirigida por Steven Soderbergh. Um derivado focado numa equipe formada por mulheres, Oito Mulheres e um Segredo, chegou aos cinemas em 2018, com Sandra Bullock interpretando a irmã do personagem de Clooney.

Todos os filmes modernos da franquia estão disponíveis na HBO Max.

Catorze Homens e um Segredo ainda não tem previsão para estrear.