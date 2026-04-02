Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (02/04), às 15h25, o filme "Não Vamos Pagar Nada", dirigido por João Fonseca e estrelado por Samantha Schmütz, Edmilson Filho, Flávia Reis, Leandro Soares, Fernando Caruso, Flávio Bauraqui e Criolo. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Não Vamos Pagar Nada"?

Antônia (Samantha Schmütz) é uma mulher simples que, apesar de desempregada e cheia de dificuldades para pagar as contas, não perde o bom humor. Quando, indignada com o aumento dos preços no único mercado do bairro, ela faz um escândalo, Antônia acaba contagiando outros clientes e causando um reboliço em que saqueiam o mercado e se recusam a pagar. Agora, ela vai precisar de muito jogo de cintura para justificar suas atitudes para o marido.

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Veja o trailer do filme "Não Vamos Pagar Nada"

Informações do filme "Não Vamos Pagar Nada"

Título original: "Não Vamos Pagar Nada"

"Não Vamos Pagar Nada" Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h27min

1h27min Nacionalidade: brasileira

brasileira Gênero: comédia

comédia Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)