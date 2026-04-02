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Noah Schnapp, o Will de Stranger Things, assume namoro

Em 2023, o ator revelou sua sexualidade publicamente por meio de uma publicação no TikTok

Estadão Conteúdo

Noah Schnapp, conhecido por interpretar Will Byers em Stranger Things, confirmou seu relacionamento amoroso. Em 1º de abril, o ator publicou uma foto em suas redes sociais ao lado do namorado. A imagem, postada em formato de story, trazia a legenda "um mês de nós", acompanhada de um coração vermelho.

A revelação do namoro ocorre após Noah Schnapp ter assumido publicamente sua sexualidade em 2023. Naquela ocasião, ele utilizou o TikTok com a legenda "acho que sou mais parecido com o Will do que imaginava".

À época, o debate sobre a sexualidade de seu personagem, Will Byers, ainda era intenso. Atualmente, com o final da série, a dúvida sobre a orientação de Will já foi completamente esclarecida.

Reação de amigos e família

Ao contar para familiares e amigos sobre sua homossexualidade, o ator relatou que "depois de 18 anos estando assustado no armário", a reação comum foi: "eu já sabia".

O papel de Will Byers na autoaceitação

No mesmo ano em que revelou sua sexualidade, Noah Schnapp declarou que não teria tido coragem de fazê-lo sem a "ajuda" de Will. Para o ator, o personagem de Stranger Things foi fundamental em seu processo de autoaceitação.

Ele afirmou: "eu estaria em um lugar completamente diferente se não tivesse Will para retratar, abraçar e me ajudar a me aceitar. Acho que se eu nunca tivesse interpretado esse personagem, provavelmente ainda estaria no armário".

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Noah Schnapp

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