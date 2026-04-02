Noah Schnapp, o Will de Stranger Things, assume namoro

Noah Schnapp, conhecido por interpretar Will Byers em Stranger Things, confirmou seu relacionamento amoroso. Em 1º de abril, o ator publicou uma foto em suas redes sociais ao lado do namorado. A imagem, postada em formato de story, trazia a legenda "um mês de nós", acompanhada de um coração vermelho.

A revelação do namoro ocorre após Noah Schnapp ter assumido publicamente sua sexualidade em 2023. Naquela ocasião, ele utilizou o TikTok com a legenda "acho que sou mais parecido com o Will do que imaginava".

À época, o debate sobre a sexualidade de seu personagem, Will Byers, ainda era intenso. Atualmente, com o final da série, a dúvida sobre a orientação de Will já foi completamente esclarecida.

Reação de amigos e família

Ao contar para familiares e amigos sobre sua homossexualidade, o ator relatou que "depois de 18 anos estando assustado no armário", a reação comum foi: "eu já sabia".

O papel de Will Byers na autoaceitação

No mesmo ano em que revelou sua sexualidade, Noah Schnapp declarou que não teria tido coragem de fazê-lo sem a "ajuda" de Will. Para o ator, o personagem de Stranger Things foi fundamental em seu processo de autoaceitação.

Ele afirmou: "eu estaria em um lugar completamente diferente se não tivesse Will para retratar, abraçar e me ajudar a me aceitar. Acho que se eu nunca tivesse interpretado esse personagem, provavelmente ainda estaria no armário".