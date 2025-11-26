Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (26/11)?

O filme "MIB - Homens De Preto 3" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra" na TV Globo.

Gabrielle Borges
fonte

"MIB - Homens de Preto 3" (2012) é o filme de hoje (26/11) (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (26/11), às 15h25, o filme "MIB - Homens de Preto 3", dirigido por Barry Sonnenfeld e interpretado por Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, entre outros. Confira a sinopse. 

Qual é a sinopse do filme "MIB - Homens de Preto 3"?

No filme “MIB - Homens de Preto 3", o Agente J tem a missão de viajar no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que fugiu de uma prisão lunar de segurança máxima e matou o Agente K. Ao regredir no tempo, J conhece o jovem Agente K, de quem descobre um grande segredo. Juntos, eles lutarão para conter o perigoso assassino de uma vez por todas.

Veja o trailer do filme "MIB - Homens de Preto 3"

Informações do filme "MIB - Homens de Preto 3"

Título original: Men in Black 3
Duração: 1h44min
Classificação: 12 anos
Nacionalidade: Estadunidense
Gênero:  Ação, Comédia, Ficção Científica
Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de Jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

TELEVISÃO

TV Liberal estreia série ‘Horizonte Amazônia’ com foco em soluções para o clima no ano da COP 30

O primeiro episódio destaca a importância dos manguezais para o equilíbrio climático e o trabalho de comunidades na recuperação dessas áreas

17.10.25 19h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ministério Público pede prisão de influenciadora por fraude milionária; saiba quem é

A instituição alega que Chiara Ferragni desviou cerca de R$ 13,7 milhões de campanhas beneficentes

27.11.25 9h10

FAMOSOS

Após suposto apoio a Bolsonaro, Maria Gadú detona Luiza Possi: 'o tempo que namoramos foi um erro'

Em 2016, Luiza lembrou em entrevista sobre boatos de um relacionmamento com Maria

27.11.25 8h05

punição espiritual

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua descreve umbral em carta psicografada

Mensagem descreve suposto relato do ator sobre culpa e sofrimento após o crime contra Daniella Perez

26.11.25 17h15

FAMOSOS

Kayky Brito sofre novo acidente, se machuca e desabafa nas redes sociais

Ator publicou foto com curativos e tranquilizou fãs após cair de bicicleta

27.11.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda