Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (26/11)?
O filme "MIB - Homens De Preto 3" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra" na TV Globo.
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (26/11), às 15h25, o filme "MIB - Homens de Preto 3", dirigido por Barry Sonnenfeld e interpretado por Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, entre outros. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "MIB - Homens de Preto 3"?
No filme “MIB - Homens de Preto 3", o Agente J tem a missão de viajar no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que fugiu de uma prisão lunar de segurança máxima e matou o Agente K. Ao regredir no tempo, J conhece o jovem Agente K, de quem descobre um grande segredo. Juntos, eles lutarão para conter o perigoso assassino de uma vez por todas.
Veja o trailer do filme "MIB - Homens de Preto 3"
Informações do filme "MIB - Homens de Preto 3"
Título original: Men in Black 3
Duração: 1h44min
Classificação: 12 anos
Nacionalidade: Estadunidense
Gênero: Ação, Comédia, Ficção Científica
Lançamento: 2012
(*Gabrielle Borges, estagiária de Jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
