Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (25/02)?

O filme "Shrek Terceiro" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Sherk Terceiro" (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (25/02), às 15h25, o filme "Shrek Terceiro", dirigido por Chris Miller, Raman Hui e estrelado por Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Shrek Terceiro"?

O rei Harold (John Cleese), pai de Fiona (Cameron Diaz), morre repentinamente. Com isto Shrek (Mike Myers) precisa ser coroado rei, algo que ele jamais pensou em ser. Juntamente com o Burro (Eddie Murphy) e o Gato de Botas (Antonio Banderas), ele precisa encontrar alguém que possa substituí-lo no cargo de soberano do Reino de Tão, Tão Distante. O principal candidato é Artie (Justin Timberlake), um jovem desprezado por todos em sua escola, que é primo de Fiona.

image Lista: 5 filmes para assistir nas férias e se preparar para o vestibular
Confira dicas de filmes que podem ampliar repertório sociocultural para exames de vestibular


image Filmes e séries que são a salvação dos pais nas férias de julho
Confira uma lista de títulos que podem agradar crianças de várias idades

Veja o trailer do filme "Shrek Terceiro"

Informações do filme "Shrek Terceiro"

  • Título original: Shrek the Third
  • Classificação: Livre
  • Duração: 1h33min
  • Nacionalidade: norte-americano
  • Gênero: animação, fantasia
  • Lançamento: 2007

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

revelação

Márcia Sensitiva é internada e revela diagnóstico de doença autoimune

A taróloga relatou em uma gravação feita no próprio hospital o momento em que descobriu a condição

25.02.26 22h51

CELEBRIDADES

Casou com o filho? Andressa Urach revela estar casada há 11 dias: 'amor não precisa de plateia'

Influenciadora retornou ao Carnaval como musa da Porto da Pedra

16.02.26 11h04

violência

Após prisão de João Lima, ex-mulher revela estar sofrendo ataques da família do artista

Segundo informações divulgadas pela defesa da vítima, os episódios de violência teriam começado após o casamento, ainda durante a lua de mel.

25.02.26 17h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda