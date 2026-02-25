Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (25/02)?
O filme "Shrek Terceiro" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (25/02), às 15h25, o filme "Shrek Terceiro", dirigido por Chris Miller, Raman Hui e estrelado por Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Shrek Terceiro"?
O rei Harold (John Cleese), pai de Fiona (Cameron Diaz), morre repentinamente. Com isto Shrek (Mike Myers) precisa ser coroado rei, algo que ele jamais pensou em ser. Juntamente com o Burro (Eddie Murphy) e o Gato de Botas (Antonio Banderas), ele precisa encontrar alguém que possa substituí-lo no cargo de soberano do Reino de Tão, Tão Distante. O principal candidato é Artie (Justin Timberlake), um jovem desprezado por todos em sua escola, que é primo de Fiona.
Veja o trailer do filme "Shrek Terceiro"
Informações do filme "Shrek Terceiro"
- Título original: Shrek the Third
- Classificação: Livre
- Duração: 1h33min
- Nacionalidade: norte-americano
- Gênero: animação, fantasia
- Lançamento: 2007
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
