Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (22)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (22/05), às 15h25, o filme "O Sol Também É Uma Estrela", dirigido por Ry Russo-Young e interpretado por John Leguizamo, Yara Shahidi, Charles Melton, Gbenga Akinnagbe e Miriam A. Hyman. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Extremamente pragmática, Natasha (Yara Shahidi) acredita unicamente em fatos explicados pela ciência e descarta qualquer possibilidade de "destino". Em pouco menos de 24 horas, a família da jovem será deportada para a Jamaica, mas, antes disso, ela encontra Daniel (Charles Melton). Ele a salva de ser atropelada e está decidido a convencê-la de que o encontro deles foi obra do destino. Por isso, Daniel desafia Natasha a passar um dia com ele, com a missão de fazê-la se apaixonar.

Informações do filme

Título original: The Sun Is Also A Star

Classificação: 12 anos

Duração: 2h

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Romance, Musical

Lançamento: 2019