Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (21)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (21/12), às 15h30, o filme de comédia "O Bom Doutor", dirigido por Tristan Séguéla e estrelado por Michelle Blanch, Hakim Jemili, Franck Gastambide e Solène Rigot. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "O Bom Doutor"?

Serge é o único médico de plantão às vésperas de Natal. Justo no dia de trabalho, o doutor dá um mau jeito nas costas, o deixando impossibilitado de consultar seus pacientes. Sem saber o que fazer, e com chamadas de emergência a todo momento em seu celular, o médico recorre a Malek, entregador de comidas que cruza seu caminho e vive a rotina do médico por um dia.

Veja o trailer

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)