Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (18)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (18/09), às 15h25, o filme "Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2", dirigido por Jia Yan e com vozes de Danton Mello, Patton Oswalt e Kevin Hart. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Quando a tutora de Max e Duke tem um filho, a vida dos pets vira de cabeça para baixo. No começo, eles não gostam muito de dividir a atenção com o pequeno humano, mas logo os três criam lanços inquebráveis. Max se torna um cão superprotetor e preocupado, o que o leva a desenvolver uma coceira sem fim. Para relaxar, a família decide passar uns dias na fazenda. O que seria apenas diversão se torna um caos quando Max e Duke precisam lidar com um ambiente diferente.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: The Secret Life of Pets 2

Classificação: Livre

Duração: 1h26min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Comédia

Lançamento: 2019