Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (15/11), às 15h25, o filme "A Sogra Perfeita”, dirigido por Cris D'amato e interpretado por Cacau Protásio, Evelyn Castro, Luis Navarro, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “A Sogra Perfeita”, Neide (Cacau Protásio) é uma mulher de 40 e poucos anos que se separou do marido recentemente e agora quer aproveitar a vida de solteira. Dona de um famoso salão de beleza do subúrbio de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na faculdade, porém o caçula, Fábio Junior (Luis Navarro), não dá nem sinal de querer sair de casa. Para tentar alcançar a liberdade que deseja, ela decide treinar uma funcionária para ser a esposa perfeita para seu filho.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: A Sogra Perfeita

Classificação: 12 anos

Duração: 1h45min

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Lançamento: 25 de novembro de 2021

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)